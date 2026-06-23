В Казани временно закроют часть выходов и вестибюлей станции метро «Суконная Слобода»

Ограничения связаны с проведением практической части регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Фото: Динар Фатыхов

24 июня с 10:00 до 17:00 в Казани будет временно ограничена работа вестибюля №1 станции метро «Суконная Слобода», включая выходы №1, 2 и 3. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Ограничения связаны с проведением практической части регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди инспекторов транспортной безопасности «Лучший по профессии».

На период проведения мероприятия вход и выход пассажиров будет организован через вестибюль №2, расположенный со стороны улицы Нурсултана Назарбаева. Пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, в Казани на строительство второй линии метро — от станции «Фучика» до «Академика Сахарова» — выделят еще 500 млн рублей.

Наталья Жирнова