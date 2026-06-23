В Казани временно закроют часть выходов и вестибюлей станции метро «Суконная Слобода»
Ограничения связаны с проведением практической части регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
24 июня с 10:00 до 17:00 в Казани будет временно ограничена работа вестибюля №1 станции метро «Суконная Слобода», включая выходы №1, 2 и 3. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Ограничения связаны с проведением практической части регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди инспекторов транспортной безопасности «Лучший по профессии».
На период проведения мероприятия вход и выход пассажиров будет организован через вестибюль №2, расположенный со стороны улицы Нурсултана Назарбаева. Пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов.
Напомним, в Казани на строительство второй линии метро — от станции «Фучика» до «Академика Сахарова» — выделят еще 500 млн рублей.
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