Губернатор Нижегородской области опубликовал видео из палаты Захара Прилепина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видео из больничной палаты с Захаром Прилепиным. Видео он опубликовал в своем telegram-канале.



— Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду, — сказал губернатор.

Сам Прилепин заявил, что «все зло будет поругано и порушено»:

— Дороги друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку, будем побеждать. Побеждали и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено, нас никакие преграды не пугают. За победу.

Неизвестные в Нижнем Новгороде 6 мая взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. По этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Подозреваемого в подрыве машины задержали в тот же день, он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. 8 мая СКР предъявил обвинение Александру Пермякову в терроризме и арестовал его на 2 месяца.



7 мая Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Писатель заявил, что управлял машиной, а его друг находился на переднем пассажирском сидении. Под автомобиль заложили две мины, если бы взорвали две, а не одну, погибли бы все, рассказал Прилепин.

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Маргарита Головатенко