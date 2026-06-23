В Казани задействованы более 40 специалистов в борьбе с последствиями ливня

Сотрудники коммунальных служб очищают дождеприемные решетки от мусора и растительности, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод воды

Фото: Динар Фатыхов

В Казани усилены работы по ликвидации последствий сильных дождей, сообщает мэрия города. Для устранения подтоплений и очистки ливневой канализации задействованы 15 аварийных бригад подрядных организаций, в составе которых работают более 40 специалистов.

Сотрудники коммунальных служб очищают дождеприемные решетки от мусора и растительности, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод воды. По данным Гидрометцентра Татарстана, с 6:00 до 13:00 в городе выпало 14 миллиметров осадков. Для сравнения, декадная норма составляет 19 миллиметров, а месячная — 57 миллиметров.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани, к настоящему времени подтопления устранены на проспекте Победы, улицах Рихарда Зорге, Габдуллы Тукая, Юлиуса Фучика, Академика Завойского и Подлужной, а также на Танковом кольце, Фермском шоссе и возле дома №21в по улице Фатыха Амирхана.

Напомним, что на прошлой неделе Казань сковали 10-балльные пробки в связи с ограничениями и ливнем. Особенно загружены дороги были в районе РКБ и Суконной слободы.

Наталья Жирнова