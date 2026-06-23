В Татарстане отменили режим «Ракетная опасность» — МЧС
В Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги
В МЧС сообщили, что в Татарстане отменен режим «Ракетная опасность». В Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги.
Ограничения в республике продлились чуть больше часа.
Напомним, что аэропорты Казани и Нижнекамска все еще закрыты после объявления о ракетной опасности. В Поволжье также закрывали воздушные гавани Самары, Ульяновска, Саратова, Пензы, Нижнего Новгорода и Чебоксар.
Ранее в Татарстане вслед за другими регионами ПФО объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в МЧС. Режим вводили в семи субъектах Поволжья: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях, а также в Татарстане и Чувашии. Напомним, что такая ситуация в ПФО наблюдается уже второй день подряд — накануне режим «Ракетная опасность» вводился в шести регионах Поволжья, в том числе и в республике.
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