На прилет и вылет в Казань задерживаются 10 самолетов на направлениях Сочи и Турции

Всего в казанской воздушной гавани с опозданием прилетят и улетят 17 самолетов

Фото: Мария Зверева

В международном аэропорту Казани зафиксированы задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, на вылет задерживаются девять рейсов, на прилет — восемь, на один из которых уже идет регистрация — в сторону Стамбула (самолет перенесен с 10:40 мск на 12:15 мск).

Основную часть задержек составляют рейсы в сторону Сочи и Турции. Согласно данным Росавиации, аэропорт на юге России был закрыт вплоть до 7:49 мск. На данный момент направление открыто. Из Казани в Сочи два самолета — один задерживается на три часа, а второй перенесен на полночь 24 июня. На прилет ситуация почти аналогичная — один самолет, который должен был прилететь в 13:50 мск, приземлится в Казани 24 июня в 1:05 мск, а второй, вечерний, задержан на три часа.

В сторону Турции ситуация сложнее. На вылет задержано три рейса, один из которых перенесен почти на сутки — в сторону Антальи — с 13:40 мск 23 июня на 12:20 мск 24 июня. Еще один — в сторону Стамбула (самолет перенесен с 10:40 мск на 12:15 мск). Также на 10 часов задерживается вылет рейса в Анталью.

Аналогичная ситуация с турецким курортом наблюдается и на прилет — утренний самолет задержан на 10 часов, еще один — на 23 часа (перенос с 12:30 23 июня на 11:20 24 июня). Помимо этого, задерживаются на прилет и вылет самолеты по направлению Санкт-Петербурга и Москвы.

Напомним, что накануне в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы был введен режим «Ковер», который распространялся в радиусе 150 километров. Это было связно с веденным режимом ракетной опасности в Татарстане.

Наталья Жирнова