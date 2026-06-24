Минобороны РФ: над четырьмя регионами ПФО были сбиты беспилотники

Среди субъектов — области, граничащие с Татарстаном

За ночь над территорией России сбили 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщается в канале Министерства обороны РФ.

БПЛА были уничтожены над территориями 20 регионов страны, в том числе над четырьмя субъектами ПФО, а также над акваториями Черного и Азовского морей: над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

Так, в Оренбурге сбили несколько БПЛА ВСУ над промышленным предприятием. Точное количество сбитых дронов губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев не уточнил, но отметил, что пострадавших нет. В Пензенской области уничтожили один БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

В Татарстане с 2:37 мск до 7:08 мск действовал режим беспилотной опасности. Напомним, что на протяжении последних двух дней в республике, а также еще в нескольких регионах ПФО, в дневное время вводилась ракетная опасность, а в городах объявлялась воздушная тревога. Накануне президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

Наталья Жирнова