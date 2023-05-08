Суд на два месяца арестовал Александра Пермякова по делу о покушении на Захара Прилепина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Суд в Нижегородской области взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

— С учетом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в совершении подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — говорится в сообщении.



Пермяков обвиняется по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Следствие считает, что 6 мая в поселке Пионерское Нижегородской области Пермяков взорвал автомобиль, в котором находились Прилепин и его товарищ. В результате происшествия Прилепин получил множественные ранения, его спутник погиб.



— Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, — добавили в пресс-службе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова