Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

Фото: скриншот видео очевидцев

Задержанный по подозрению в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

— Следователи СК России проверяют Александра Пермякова на причастность к покушению на Захара Прилепина... Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины... Следователи СК России продолжают допрос Пермякова. Он дает показания по обстоятельствам совершенного преступления. Экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз, — говорится в сообщении.

На дороге по пути следования автомобиля Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно. Он скрылся с места происшествия, но был задержан полицейскими, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

Напомним, сегодня неизвестные в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но получил ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала случившееся:

— Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара, — сказала она.



По данным РБК, Прилепин возвращался в Москву с территории новых регионов. Сегодня он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

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Максим Кокунин