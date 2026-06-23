Глава Южной Осетии переходит на работу в администрацию президента России

Алан Гаглоев перейдет в российское правительство в качестве советника Владимира Путина

Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий и переходе на работу в администрацию президента России в качестве советника. Об этом он сообщил в обращении к гражданам, опубликованном на официальном сайте главы государства. Указ президента России о его назначении уже подписан и опубликован.

В заявлении отмечается, что такое решение принято после встречи с президентом России Владимиром Путиным, который предложил ему занять должность и участвовать в реализации ранее подписанного договора об углублении союзнического взаимодействия.

— Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним, — заявил Гаглоев.



В соответствии с его решением, временное исполнение обязанностей президента возложено на председателя правительства республики Южная Осетия Марата Камболова.

Наталья Жирнова