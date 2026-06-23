СК РФ заявил о причастности украинских военных к атаке на автобус с детьми из Белоруссии

Следствием установлена причастность командующего СБС ВСУ Роберта Бровди и начальника ГУ разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, а также непосредственных исполнителей

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила об установлении причастных к террористической атаке на пассажирский автобус в Брянской области, произошедшей 17 июня.

По данным следствия, расследование ведется Главным следственным управлением СК России совместно со Следственным комитетом Белоруссии. Установлено, что вооруженные формирования Украины атаковали автобус, следовавший по маршруту Гомель — Геленджик. В результате удара беспилотника один человек погиб, восемь получили ранения, среди них шестеро несовершеннолетних.

Следствием установлена причастность к организации атаки командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, а также непосредственных исполнителей.

Фигурантам предъявлены обвинения по статье о террористическом акте, повлекшем гибель людей. Они объявлены в международный розыск, готовится заочное избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, 17 июня один из БПЛА ВСУ в Брянской области попал в автобус, где находилась детская футбольная команда из Белоруссии. В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, шесть человек получили ранения, в том числе четыре ребенка.

Наталья Жирнова