Лавров: попытки вовлечь Белоруссию в конфликт на Украине осложняют мирное урегулирование

«Мы готовы принять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Белоруссию пытаются напрямую втянуть в украинский конфликт, что осложняет возможности его урегулирования политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, поддержавшей, по его словам, угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска.

Лавров отметил, что подобные заявления направлены на расширение географии боевых действий и втягивание Белоруссии в конфликт. По его словам, это также создает дополнительные препятствия для политико-дипломатического урегулирования ситуации.

— В этой связи хочется напомнить тем, кто в Киеве занимается подобного рода пропагандой и угрозами, и тем, кто на Западе занимается тем же самым, поддерживает нацистский режим, что с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы принять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного государства, — заявил Лавров.

Напомним, недавно один из БПЛА ВСУ в Брянской области попал в автобус, где находилась детская футбольная команда из Белоруссии. В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, шесть человек получили ранения, в том числе четыре ребенка. В СК РФ заявили о причастности украинских военных к атаке на автобус с белорусскими детьми.

Наталья Жирнова