В соседней с Татарстаном Самарской области объявили ракетную опасность

Режим введен еще в трех регионах ПФО — Саратовской, Ульяновской и Пензенской областях

В соседней с Татарстаном Самарской области объявили режим «Ракетная опасность». Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

— Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место, — написал Федорищев.

Помимо этого, режим введен еще в трех регионах ПФО — Саратовской, Ульяновской и Пензенской областях. Росавиация сообщила о закрытии аэропортов Самары и Ульяновска. Как сообщает RT, по России ракетную опасность объявили в Воронежской, Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.

Напомним, что такая ситуация в ПФО наблюдается уже второй день подряд — накануне режим «Ракетная опасность» вводился в шести регионах Поволжья, в том числе и в Татарстане.

Наталья Жирнова