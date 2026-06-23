Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей

Путин заявил, что переговоры были прерваны по инициативе Украины

Фото: Динар Фатыхов

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, переговоры были прерваны по инициативе Украины.

— Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало, — заявил российский лидер.

Москва готова вести переговоры на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, а также на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий на земле. «А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — добавил Путин.



Противник ударами по России пытается создать благоприятные условия в случае их возобновления. Атаки ВСУ не могут повлиять на ситуацию на фронте. Армия России освобождает один населенный пункт за другим, подчеркнул Путин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходе совещания он ранее поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

— Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, — сказал президент.

Галия Гарифуллина