Фальков: переход на новую модель высшего образования в России завершится в ближайшие три года

Он подчеркнул, что при переходе должны быть соблюдены интересы абитуриентов

Фото: Динар Фатыхов

Переход на новую модель высшего образования в России завершится в ближайшие три года, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом он рассказал на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

— Поскольку по факту мы стартовали в 2023 году и у нас только начинаются первые выпуски (если не брать магистратуру, а иметь в виду тех, кто поступал на первый курс), то мы планируем, что этот плавный переход в предстоящие три года мы завершим, — сказал Фальков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что при переходе должны быть соблюдены интересы абитуриентов. Нормативная база «неплохо проработана», — сказал Фальков. Крайний срок — 2030 год.

— Новая модель в ее основных элементах сложилась и принята обществом, — констатировал он.

Напомним, в российских вузах с 20 июня официально стартовала приемная кампания. Абитуриенты могут подать документы через «Госуслуги», лично или почтой.

Галия Гарифуллина