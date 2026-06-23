Фальков: переход на новую модель высшего образования в России завершится в ближайшие три года
Он подчеркнул, что при переходе должны быть соблюдены интересы абитуриентов
Переход на новую модель высшего образования в России завершится в ближайшие три года, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом он рассказал на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
— Поскольку по факту мы стартовали в 2023 году и у нас только начинаются первые выпуски (если не брать магистратуру, а иметь в виду тех, кто поступал на первый курс), то мы планируем, что этот плавный переход в предстоящие три года мы завершим, — сказал Фальков.
Он подчеркнул, что при переходе должны быть соблюдены интересы абитуриентов. Нормативная база «неплохо проработана», — сказал Фальков. Крайний срок — 2030 год.
— Новая модель в ее основных элементах сложилась и принята обществом, — констатировал он.
Напомним, в российских вузах с 20 июня официально стартовала приемная кампания. Абитуриенты могут подать документы через «Госуслуги», лично или почтой.
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