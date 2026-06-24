В Татарстане дополнительно направили 18 млрд рублей на ремонт дорог

Помимо этого 5,18 млрд рублей направлено на дорожно-уличную сеть Казани

Фото: Артем Дергунов

В текущем году в Татарстане выделено дополнительно 18 млрд рублей на развитие дорожно-уличной сети, из которых 10 млрд пойдут на ДУС населенных пунктов. Средства распределены между муниципалитетами республики, а также направлены на реализацию крупных инфраструктурных проектов, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Помимо этого 5,18 млрд рублей направлено на дорожно-уличную сеть Казани.

Финансирование охватывает сотни объектов по всей республике, включая строительство и капитальный ремонт дорог. В числе ключевых проектов — строительство путепровода через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до ул. Приволжской. Протяженность участка составит полтора километра, а ширина будет варьироваться от двух до четырех полос. На текущий момент ведутся работы по освобождению и выкупу земельных участков и строений, которые попадают в зону строительства объекта. Так, для дороги изымут частный земельный участок в Старом Аракчино.

Наталья Жирнова