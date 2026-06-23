Лукашенко сообщил о подготовке встречи с Владимиром Путиным

Белорусский лидер отметил, что предстоящая встреча с президентом РФ будет посвящена обсуждению вопросов, которые не были решены на уровне правительств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным и предстоящей длительной зарубежной командировке. Эти вопросы обсуждались в ходе доклада премьер-министра Александра Турчина, сообщает БелТА.



Белорусский лидер отметил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным будет посвящена обсуждению вопросов, которые не были решены на уровне правительств. Он подчеркнул важность координации по актуальным и проблемным направлениям двустороннего сотрудничества.



Президент также сообщил о своей длительной зарубежной командировке, в связи с которой поручил правительству сосредоточиться на ряде текущих вопросов и подготовке необходимых решений.

Белоруссию пытаются напрямую втянуть в украинский конфликт, что осложняет возможности его урегулирования политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, поддержавшей, по его словам, угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска.

Наталья Жирнова