Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для семей с детьми младше 1,5 лет

Право предоставляется однократно за весь срок действия кредитного договора

Фото: Мария Зверева

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми младше 1,5 лет. Поправки внесут в закон «О потребительском кредите (займе)", передает ТАСС.

Мера поддержки распространяется на случаи рождения второго или последующего ребенка. Родители‑заемщики смогут попросить кредитора приостановить исполнение обязательств по ипотечному договору либо уменьшить размер платежей. Воспользоваться льготой можно будет, пока ребенку не исполнится полтора года.

Право на ипотечные каникулы предоставляется однократно за весь срок действия кредитного договора. При рождении второго и последующих детей максимальный срок каникул — 18 месяцев, но не дольше, чем до достижения ребенком полутора лет. Если дети были усыновлены или удочерены, льготный период составит не более полутора лет с даты усыновления или удочерения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Право на кредитные каникулы возникает и при рождении или усыновлении (удочерении) первого ребенка. Длительность льготного периода в этом случае не должна превышать шести месяцев при одновременном снижении дохода заемщика более чем на 20% и при условии, что платежи по ипотеке превышают 40% дохода.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Ильи Вольфсона, с седьмого по восемнадцатый месяц каникул проценты на остаток основного долга будут начисляться по той же ставке, какая была до предоставления льготы. Оплачивать их сразу необходимости нет — сумма подлежит уплате после окончания каникул.

— То есть в первые полгода заемщик вообще ничего не платит, а во вторые полгода проценты копятся, но не требуют немедленной оплаты, — подчеркнул он.

Как рассказал Вольфсон, ко второму чтению поступило пять поправок. Приняли одну из них: она делает порядок расчета процентов в период каникул более ясным для заемщиков и кредиторов.



Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Его действие будет распространяться и на договоры, заключенные до этой даты.

Напомним, в первом чтении законопроект приняли еще в сентябре. Инициатива была подготовлена правительством России по поручению президента страны.

Галия Гарифуллина