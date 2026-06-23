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Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) открыты для приема и выпуска воздушных судов

12:05, 23.06.2026

Об этом сообщили в Росавиации

Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) открыты для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее в Татарстане отменили режим «Ракетная опасность». Ограничения в республике продлились чуть больше часа.

Режим вводили в семи субъектах Поволжья: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях, а также в Татарстане и Чувашии. Напомним, что такая ситуация в ПФО наблюдается уже второй день подряд — накануне режим «Ракетная опасность» вводился в шести регионах Поволжья, в том числе и в республике.

Наталья Жирнова

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