Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) открыты для приема и выпуска воздушных судов

Об этом сообщили в Росавиации

Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) открыты для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее в Татарстане отменили режим «Ракетная опасность». Ограничения в республике продлились чуть больше часа.

Режим вводили в семи субъектах Поволжья: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях, а также в Татарстане и Чувашии. Напомним, что такая ситуация в ПФО наблюдается уже второй день подряд — накануне режим «Ракетная опасность» вводился в шести регионах Поволжья, в том числе и в республике.

Наталья Жирнова