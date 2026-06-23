В Татарстане назвали лидеров голосования за общественные пространства

В голосовании приняли участие 425,9 тысячи человек, наиболее активно — жители Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане подвели итоги Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которые планируется обновить в 2027 году. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Минстрой РТ.

Жителям республики было предложено 178 общественных пространств во всех муниципалитетах, а также 20 объектов, отобранных по итогам опроса на портале «Госуслуги».

Среди лидеров — продолжение благоустройства набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах, сквер на улице Татарстан в Казани, а также ряд парков и общественных пространств в районах республики. Результаты голосования учтут при формировании планов благоустройства на 2027 год. Напомним, что в столице Татарстана победил сквер с установкой скульптуры Садыковой.

В голосовании приняли участие 425,9 тысячи человек, наиболее активно — жители Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. По итогам в каждом из 45 районов определены территории, которые будут благоустроены. Наибольшую поддержку получили проекты, связанные с набережными и выходом к воде, а также объекты, имеющие историко-культурное значение.



Наталья Жирнова