Только 8% казанцев почти никогда не задерживаются на работе

39% офисных сотрудников из Казани задерживаются за задачами несколько раз в неделю, 16% — практически каждый день и столько же — несколько раз в месяц

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, что 39% офисных сотрудников из Казани задерживаются за задачами несколько раз в неделю, 16% — практически каждый день и столько же — несколько раз в месяц. Чаще всего они тратят до часа нерабочего времени (62%), 29% — от 1 до 2 часов, 9% — 2 часа и более.

Так, 16% считают задержки в офисе своим осознанным выбором и делают это по собственному желанию. 38% отмечают, что остаются в офисе тогда, когда это выгодно, более трети (36%) вынуждены находиться допоздна из-за накопившихся задач, четверть — из-за дополнительной нагрузки от руководства, а 16% — из-за срочных запросов от клиентов.

В большинстве случаев** причиной задержки являются срочные проекты и дедлайны (29%), большой объем работы, ожидание, желание пропустить пробки (по 25%). Неспособность закончить дела вовремя становится причиной задержек почти у каждого четвертого (24%) опрошенного, а 23% не готовы тратить время дома на работу. Реже всего казанцы задерживаются в офисе из-за доступа к удобствам офиса — такой вариант ответа выбрали только 13% респондентов.

28% опрошенных уверены, что в офисе проще сосредоточиться, чем дома, столько же одинаково относятся к работе в офисе и дома. Удаленную занятость считают более продуктивной лишь 13% жителей столицы Татарстана. Еще 31% заявили, что эффективность и концентрация скорее зависят от задачи. Чаще всего** в офисе жителей Казани привлекает возможность быстро обсудить рабочие вопросы с коллегами без необходимости создавать онлайн-звонок (31%), а также имеющиеся кафе, зоны отдыха и кухни (29%). В топ причин также входят тишина, рабочая атмосфера и возможность работать в безопасности и комфорте.

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1266 офисных работников (линейных сотрудников и руководителей) из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн чел.

** Вопрос предполагал множественный выбор

