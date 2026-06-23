Более 200 участников собрал четвертый эковелозаезд СИБУРа

В этом году заезд приурочили ко Всемирному дню экологии и Дню велосипеда

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Велозезд от ТЦ «Манзара» до Парка нефтехимиков привлек опытных гонщиков, новичков и даже семейные династии. Маршрут был максимально комфортным для всех категорий участников. Перед стартом были организованы разминка, инструктаж по безопасности и парад-построение.

— Мы проводим заезд уже четвертый раз. В этом году постарались сделать приятные бонусы для семей, которые приходят полным составом: специальные футболки для пап, мерч, повязки и фирменные платки. Зарегистрировалось более 200 человек, — рассказала ведущий специалист по укреплению здоровья и продвижению ЗОЖ Светлана Рачкова.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На велопробег собрались люди самого разного велостажа. Александр Носов, слесарь энергопроизводства, признался, что дружит с велосипедом более 40 лет.

— Я не планировал сегодня сюда приезжать, ехал в магазин, смотрю — наши флаги. Разве я мог проехать мимо? Велосипед для меня — это привычка, катаюсь каждое утро с семи до двенадцати, в любую погоду. Мы люди советской закалки, нам это нормально, — признался Александр Носов.

Айдар Минабутдинов, начальник участка энергопроизводства, приехал на заезд уже в третий раз — и снова с детьми.

— Каждый год принимаем участие в велозаезде. Два раза старший участвовал, вот первая поездка для младшего. Ему четыре года, старшему шесть — но он уже второй раз. Для нас велодвижение — это семейная традиция, — рассказал Айдар Минабутдинов.

На финальной точке в Парке нефтехимиков организаторы раздали полезный перекус и прохладительные напитки, чтобы участники могли восстановить силы после заезда. Атмосфера была теплой и по-настоящему семейной: кто-то обсуждал маршрут, кто-то делился впечатлениями.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Инженер по планированию Людмила Будкова приехала на заезд с сыном Димой, племянником Андреем и сестрой Анастасией.По ее словам, каждый выезд по своему особенный. А такой формат — интереснее вдвойне.

— Для нас велодвижение — это время, проведенное с семьей, и активный образ жизни. Такие мероприятия сближают не только в семье, но и с коллегами. Мы как большая семья. Формат эковелозаезда нам очень понравился, и перекус на финише — приятный бонус, — отметила Людмила Будкова.

