В Нижнем Новгороде неизвестные взорвали автомобиль с писателем Захаром Прилепиным

Фото: скриншот видео интервью Захара Прилепина

Неизвестные в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании, — рассказал источник.

По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля. В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке, обстоятельства произошедшего уточняются.

— Взрыв произошел на трассе в Борском районе, на место трагедии едут сотрудники экстренных служб, полиции, Следственного комитета, — цитирует слова своего источника «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала случившееся:

— Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара, — сказала она.

UPD: Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу, за его жизнь сейчас борются врачи. По данным 112, он был в сознании после взрыва.

По данным РБК, Прилепин возвращался в Москву с территории новых регионов. Сегодня он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

Фото: ru.wikipedia.org

Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений Прилепин) — российский политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист.

Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 22 февраля 2021 года. Основатель движения и гвардии Захара Прилепина. Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Известен также своей гуманитарной и военной деятельностью в России и странах ближнего зарубежья. В ряде разножанровых творческих проектов выступал в качестве продюсера, главного редактора, телеведущего, рок-музыканта, рэп-исполнителя и актера.



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Максим Кокунин