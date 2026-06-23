Новости общества

21:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане вслед за другими регионами ПФО объявили ракетную опасность

10:24, 23.06.2026

На данный момент режим действует в пяти субъектах Поволжья

В Татарстане вслед за другими регионами ПФО объявили ракетную опасность
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане, вслед за другими регионами ПФО, объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в МЧС.

На данный момент режим действует в семи субъектах Поволжья: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях, а также в Чувашии и Татарстане.

Напомним, что такая ситуация в ПФО наблюдается уже второй день подряд — накануне режим «Ракетная опасность» вводился в шести регионах Поволжья, в том числе и республике.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также