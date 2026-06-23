В Татарстане вслед за другими регионами ПФО объявили ракетную опасность
На данный момент режим действует в пяти субъектах Поволжья
В Татарстане, вслед за другими регионами ПФО, объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в МЧС.
На данный момент режим действует в семи субъектах Поволжья: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях, а также в Чувашии и Татарстане.
Напомним, что такая ситуация в ПФО наблюдается уже второй день подряд — накануне режим «Ракетная опасность» вводился в шести регионах Поволжья, в том числе и республике.
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