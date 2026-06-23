В Татарстане вслед за другими регионами ПФО объявили ракетную опасность

На данный момент режим действует в пяти субъектах Поволжья

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане, вслед за другими регионами ПФО, объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в МЧС.



На данный момент режим действует в семи субъектах Поволжья: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях, а также в Чувашии и Татарстане.

Напомним, что такая ситуация в ПФО наблюдается уже второй день подряд — накануне режим «Ракетная опасность» вводился в шести регионах Поволжья, в том числе и республике.

Наталья Жирнова