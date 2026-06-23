Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на инфраструктуру
По его словам, киевский режим «взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам»
Президент Росси Владимир Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Об этом он заявил на оперативном совещании с членами правительства.
— Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, — сказал российский лидер.
По его словам, ситуация для противника «стремительно ухудшается», он теряет одну территорию за другой.
— [Киевский режим] взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят, — сообщил Путин.
Напомним, 19 июня сообщалось, что за неделю над Россией сбили 3 909 беспилотников, 89 авиабомб и 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». В ответ на украинские атаки в период с 13 по 19 июня российская армия нанесла массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
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