Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на инфраструктуру

По его словам, киевский режим «взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам»

Фото: Динар Фатыхов

Президент Росси Владимир Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Об этом он заявил на оперативном совещании с членами правительства.

— Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий, — сказал российский лидер.

По его словам, ситуация для противника «стремительно ухудшается», он теряет одну территорию за другой.

— [Киевский режим] взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят, — сообщил Путин.

Напомним, 19 июня сообщалось, что за неделю над Россией сбили 3 909 беспилотников, 89 авиабомб и 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». В ответ на украинские атаки в период с 13 по 19 июня российская армия нанесла массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Галия Гарифуллина