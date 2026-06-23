После атаки БПЛА на Воронеж власти объявили трехдневный траур

В результате ракетной атаки на Воронеж 22 июня погибли пять человек, десятки жителей получили ранения и обратились за медицинской помощью

В Воронежской области объявлен траур с 23 по 25 июня в связи с атакой на региональный центр. Соответствующее решение принял губернатор Александр Гусев.

В своем канале в «Макс» он сообщил, что в регионе подписан указ об установлении трех дней траура. На этот период будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от проведения развлекательных мероприятий.

— Призываю вас, дорогие земляки, почтить память жертв вчерашнего воздушного налета, — написал Гусев.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на Воронеж 22 июня погибли пять человек. Десятки жителей получили ранения и обратились за медицинской помощью.

— Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16:30. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются. Представители Роспотребнадзора замеряли показатели воздуха — превышений концентраций опасных веществ не обнаружено, — сообщил Гусев в своем канале 22 июня.

Наталья Жирнова