В Whoosh прокомментировали эвакуацию электросамокатов во время саммита Россия — АСЕАН в Казани

Компания ранее предлагала сохранить отдельные транзитные маршруты через центральную часть города, чтобы жители могли пользоваться привычными способами передвижения

Фото: Динар Фатыхов

Представитель компании Whoosh Денис Балакирев прокомментировал «Реальному времени» эвакуацию электросамокатов в Казани в период проведения саммита АСЕАН. Ранее Госавтоинспекция города сообщила, что за неделю, в период проведения саммита Россия — АСЕАН, на специализированные стоянки было перемещено 271 средство индивидуальной мобильности, включая 248 самокатов компании.



По данным сервиса, на время проведения саммита АСЕАН в соответствии с договоренностями с исполкомом были введены дополнительные зоны запрета, охватившие большую часть центра города. В компании пояснили, что в отдельных случаях система геопозиционирования могла работать некорректно, из-за чего самокаты продолжали движение или завершали поездки в зонах, где это было запрещено. По словам представителей сервиса, такие транспортные средства оперативно отслеживались и перемещались за пределы ограниченных территорий.

— Конечно, масштабные массовые мероприятия требуют особого подхода, нестандартных режимов работы. При этом нельзя забывать, что самокаты сегодня являются полноценным городским транспортом и ежедневно сотни тысяч горожан планируют свой маршрут по Казани с использованием кикшеринга, — отметил Балакирев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Whoosh подчеркнули, что сложности с работой мобильного интернета и навигационных систем не всегда позволяют обеспечить стопроцентную точность функционирования зон запрета. В компании также сообщили, что ранее предлагали сохранить отдельные транзитные маршруты через центральную часть города, чтобы жители могли пользоваться привычными способами передвижения.

— Надеемся, в будущем совместно мы будем предусматривать возможности ограниченного проезда в обширных зонах запрета, — заявил Балакирев.

Наталья Жирнова