Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на Захара Прилепина

Фото: скриншот видео очевидцев

В Нижегородской области полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

Напомним, сегодня неизвестные в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но получил ранения. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля. В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке, обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: скриншот видео интервью Захара Прилепина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля, в котором передвигался писатель. В регионе ввели план «Перехват», полицейским поставлена задача останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей, а также осматривать их транспортные средства.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин