Для трех исторических слобод Казани власти Татарстана разработали новые охранные зоны

В зависимости от подзоны будут действовать различные требования к параметрам застройки, включая предельно допустимую высоту зданий

Новые охранные зоны для исторических районов Казани

В Казани установили новые границы охранных зон объектов культурного наследия на территории бывших Адмиралтейской, Ягодной и Пороховой слобод. Площадь охраняемого природного ландшафта составляет почти 973 тыс. кв. метров. Опубликован соответствующий проект постановления Кабинета министров Татарстана.



Согласно проекту, на территории исторических слобод предлагается создать единую охранную зону объектов культурного наследия, единую зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, разделенную на несколько подзон, а также единую зону охраняемого природного ландшафта. Для каждой территории определены отдельные требования к строительству, реконструкции зданий, благоустройству и размещению инфраструктуры.

Под действие новых правил попадут в том числе парк «Сад Рыбака», территория бывшего Льнокомбината имени Ленина, старое русло Казанки, прибрежные участки Волги и ряд прилегающих кварталов западной части Казани.

Не выше 83 и 87 метров

Проект предусматривает серьезные ограничения на новое капитальное строительство. В ряде подзон возведение новых объектов будет полностью запрещено либо существенно ограничено. На отдельных территориях допускаются только работы по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. Для ряда участков установлены предельно допустимые параметры застройки, включая ограничения по высоте зданий.

Отдельные требования предусмотрены для территории парка «Сад Рыбака». Здесь запрещено новое капитальное строительство, однако допускаются реконструкция существующих фонтанов и восстановление исторического ограждения парка без изменения его архитектурного решения.

Особый режим предлагается установить на территории бывшего Льнокомбината имени Ленина. Здесь максимальная высота застройки будет определяться абсолютными отметками Балтийской системы высот и составит 83 и 87 метров.

— Высота измеряется в Балтийской системе высот (абсолютная отметка), устанавливается по верхней конструкции здания (конька скатной крыши, парапета плоской крыши, а также светового фонаря, лифтовых шахт, лестниц, котельной, устанавливаемых на крыше). Дымоходы, вентиляционные каналы, антенны, молниеотводы и другое инженерное оборудование, устанавливаемое на крыше, при расчете высоты не учитываются, — сказано в документе. Такое решение может быть связано с необходимостью сохранения исторических панорам.



Подобные ограничения, измеряющиеся от нижней планировочной отметки земли до верхней конструкции здания и доходящие до 12 метров, распространяются на все здания охранной зоны.

Охрана прибрежной зоны

Вдоль Волги также будет действовать особый режим. Новое капитальное строительство на прибрежных территориях практически полностью запрещается. Исключение составят гидротехнические сооружения для защиты от паводков, включая дамбу с пешеходной набережной. Для ограждений на набережной установят ограничения по высоте: не более 1,2 метра вдоль прогулочных зон и не более 2,5 метра на отдельных участках, формирующих линию застройки.

В зоне старого русла Казанки запрещается изменять береговую линию и проводить работы, способные повлиять на природный облик территории. Строительство мостов через старое русло допускается только без применения вантовых конструкций и канатных дорог. Также в этой зоне не разрешат устанавливать шумозащитные экраны вдоль дублера Горьковского шоссе и вырубать прибрежные ивы, произрастающие по берегу старого русла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Запретили увеличивать площадь застройки, высоту объектов и использовать неоновые цвета

Отметим, что документ запрещает увеличивать площадь застройки и высоту объектов. Кроме того, не допускается устройство скатных крыш с уклоном более 30 градусов, крылец выше трех ступеней, а также балконов и эркеров шириной свыше 1,5 метра со стороны улиц. Такие параметры указаны почти во всех выделенных подзонах единой зоны регулирования застройки.

Отдельный блок требований посвящен архитектурному облику зданий. В исторических слободах предлагается запретить использование керамогранита, сайдинга, фиброцементных и ПВХ-панелей при отделке фасадов. Также под ограничения попадут неоновые цвета и черный цвет фасадов, за исключением отдельных декоративных металлических элементов. Не допускается размещение рекламных конструкций, кондиционеров, не предусмотренных проектной документацией, глухих заборов, поликарбонатных конструкций и ряда других элементов, способных нарушить исторический облик территории.

Кроме того, на охраняемых территориях планируется запретить размещение базовых станций сотовой связи и антенно-мачтовых сооружений. Ограничения также коснутся благоустройства. В частности, не допускается изменение исторического рельефа местности, вырубка деревьев, за исключением санитарных мероприятий, а также использование материалов для мощения, не соответствующих установленным требованиям.



Увидеть, как выглядела Адмиралтейская слобода в начале 21-го века, которая исторически начиналась с татарского селения Бишбалта, можно в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова