Татарстан создал оперативный штаб после отмены детских смен в Крыму

В настоящее время дети из республики находятся в двух лагерях Крыма и обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и питьевую воду

Фото: Артем Дергунов

Татарстан временно приостанавливает отправку детей и организованных групп в оздоровительные лагеря Крыма до 1 сентября. Решение принято в соответствии с рекомендациями властей республики после отмены последующих смен в детских лагерях региона, предусмотренной указом главы Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, в настоящее время дети из республики находятся в двух лагерях Крыма и обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и питьевую воду.

Для детей, которые планировали отдых на крымском побережье, будут предложены альтернативные варианты отдыха на Черном море в Краснодарском крае. При этом Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края накануне сообщила, что заполняемость лагерей на юге России упала ниже порога рентабельности.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Также предусмотрена возможность возврата денежных средств. В Татарстане работает оперативный штаб, который контролирует ситуацию. Напомним, что ранее Минпросвещения России сообщило о вывозе детей из «Артека», а заезд в ВДЦ «Алые паруса» был отменен.

Наталья Жирнова