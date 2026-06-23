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Суд арестовал экс-главу «Аэрофлота»

18:43, 23.06.2026

Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет РБК

Суд арестовал экс-главу «Аэрофлота»
Фото: Артем Дергунов

Суд арестовал бывшего генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, 19 июня Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил экс-главу «Аэрофлота» под стражу на два месяца.

Источники РБК утверждают: Полубояринов — фигурант уголовного дела, возбужденного 27 апреля следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Предполагается, что злоупотребления полномочиями касаются санации «Связь-банка» и банка «Глобэкс».

Галия Гарифуллина

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