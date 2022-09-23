Евгения Варакина назначили вице-премьером Татарстана

Евгения Варакина назначили вице-премьером Татарстана. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты Госсовета республики.

На посту вице-премьера Татарстана Евгений Варакин будет отвечать за Лисичанск. С предложением назначить его на эту должность выступил президент республики Рустам Минниханов.

На заседании Госсовета Татарстана его кандидатуру представил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин, заявив, что в круг задач его войдет «развитие деловых связей с органами властей и регионов РФ».

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что «мы отвечаем за Лисичанск». И Варакин «там» выполняет задачи, которые «нам предстоит решать на этой территории».

— Призываю поддержать коллегу, который находится на боевом посту. Нам нужен человек авторитетный, который будет выполнять задачу от имени Татарстана на той территории, которая нам определена, — заявил президент республики.



скриншот трансляции

С 2021 года Евгений Варакин занимал должность префекта территории «Старый город». До этого он 5 лет работал руководителем аппарата исполкома Казани.

О том, что Татарстан будет отвечать за Лисичанск, расположенный в Луганской Народной Республике (ЛНР), стало известно в конце июля.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Сергей Афанасьев