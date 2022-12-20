В Лисичанск из Казани отправилась Гуманитарная колонна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из Казани в Лисичанск 20 декабря отправили новую партию гуманитарного груза, сообщили в мэрии города.



Шесть большегрузов везут не только 100 тонн продуктов питания, бытовую химию, стройматериалы и инструменты, но и новогоднее настроение — 2 тысячи сладких подарков и 12 тонн мандаринов для детей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отправку колонны от Центра семьи «Казан», где сегодня открылась главная городская елка, проинспектировал Мэр столицы РТ Ильсур Метшин:

— Мы хотели, чтобы волшебство новогоднего праздника дошло и до детей, которые разделяют со взрослыми тяготы жизни. Поэтому в одной из фур 12 тонн мандаринов. Мы надеемся, что волшебство случится, мир наступит, и мы этого искренне желаем нашему дружескому Лисичанску и всем его жителям, особенно детям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лисичанск — город в ста км от Луганска. За последние месяцы его население сократилось более, чем в три раза — со 110 тысяч до 32 тысяч человек. Сейчас в городе нет ни света, ни воды, ни отопления. Однако люди постепенно возвращаются, а Татарстан — восстанавливает город.



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Маргарита Головатенко