Марат Хуснуллин: движение по Крымскому мосту с завтрашнего дня запустят по двум полосам

Фото: кадр видео/Марат Хуснуллин

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил с заявлениями касательно ЧП, произошедшего в субботу на Крымском мосту.



Он отметил, что с завтрашнего дня поставлена задача запустить автомобильное движение по двум полосам, а пропускную способность реверсивного движения увеличить с 50 до 100 автомобилей. Власти увеличат количество проверяющих автомобили перед въездом на мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз.

Также Хуснуллин заявил журналистам, что Керченская паромная переправа будет работать.

Власти уже определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы.

Сегодня утром на Крымском мосту произошло возгорание цистерн с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей. Из-за взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли три человека.



Между Крымом и Краснодарским краем после ЧП на мосту запустят суда для перевозки пассажиров. Восстанавливать Крымский мост начали в субботу, 8 октября, запущено движение автотранспорта.

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Маргарита Головатенко