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На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

08:59, 08.10.2022
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
Фото: кадр видео/соцсети

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, об этом сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете.

В результате происшествия произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что, предварительно, пострадавших нет.

По словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, повреждения на Крымском мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен.

Возгорание на мосту произошло сегодня утром. Сейчас движение на мосту перекрыто. Работают экстренные службы.

— Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — проинформировал Крючков.

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Маргарита Головатенко
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