После с ЧП на Крымском мосту создана правительственная комиссия
Председатель правительства России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В состав комиссии вошли также представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Крыма.
Возгорание на мосту произошло сегодня утром. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля.
Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей.
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