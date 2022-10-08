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После с ЧП на Крымском мосту создана правительственная комиссия

11:27, 08.10.2022
После с ЧП на Крымском мосту создана правительственная комиссия
Фото: wikipedia.org/Крылов Иван

Председатель правительства России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В состав комиссии вошли также представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Крыма.

Возгорание на мосту произошло сегодня утром. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей.

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Маргарита Головатенко
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