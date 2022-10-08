Запущено движение автотранспорта по Крымскому мосту

Фото: фото очевидца/соцсети

Движение автотранспорта по Крымскому мосту запущено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас движение открыли для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

— Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», — приводит RT слова Аксенова.

Сегодня утром на Крымском мосту произошло возгорание цистерн с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей. Из-за взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли три человека.



Между Крымом и Краснодарским краем после ЧП на мосту запустят суда для перевозки пассажиров. Восстанавливать Крымский мост начнут в субботу, 8 октября, после окончания работы правоохранителей.



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Маргарита Головатенко