Новости происшествий

10:08 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

После ЧП на Крымском мосту создадут правительственную комиссию

09:26, 08.10.2022
После ЧП на Крымском мосту создадут правительственную комиссию
Фото: кадр видео/соцсети

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, сообщает «РИА Новости».

Правительственную комиссию сформируют для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав в том числе войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.

Возгорание на мосту произошло сегодня утром. Сейчас движение на мосту перекрыто. Работают экстренные службы. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также