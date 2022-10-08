После ЧП на Крымском мосту создадут правительственную комиссию

Фото: кадр видео/соцсети

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, сообщает «РИА Новости».

Правительственную комиссию сформируют для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав в том числе войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.

Возгорание на мосту произошло сегодня утром. Сейчас движение на мосту перекрыто. Работают экстренные службы. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля.



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Маргарита Головатенко