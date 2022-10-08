Между Крымом и Краснодарским краем после ЧП на мосту запустят суда для перевозки пассажиров

Фото: кадр видео/соцсети

Суда для перевозки пассажиров запустят между Крымом и Краснодарским краем, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.



— В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка 100 и более человек, — приводит «РИА Новости» его слова.

Возгорание на мосту произошло сегодня утром. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей.

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Маргарита Головатенко