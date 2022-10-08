Новости происшествий

08:36 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом

08:25, 08.10.2022
На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом
Фото: кадр видео/соцсети

На одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

— Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — написал он в своем telegram-канале.

Сейчас на подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева.

— Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, — указал Крючков.

Сейчас движение на мосту перекрыто. Работают экстренные службы, сообщает RT.

Советник главы Крыма отметил появление «вражеских фейков и вбросов» и попросил «пользоваться только официальной информацией».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также