На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом

Фото: кадр видео/соцсети

На одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.



— Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — написал он в своем telegram-канале.

Сейчас на подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева.

— Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, — указал Крючков.

Сейчас движение на мосту перекрыто. Работают экстренные службы, сообщает RT.



Советник главы Крыма отметил появление «вражеских фейков и вбросов» и попросил «пользоваться только официальной информацией».

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Маргарита Головатенко