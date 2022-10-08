Из-за взрыва на Крымском мосту погибли три человека — Следком

Из-за взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли три человека, сообщили в Следственном комитете России.

Предположительно, погибшие — пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Из воды уже подняли тела двух погибших — мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

— Следователи установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация, — указали в СК.

Фото: кадр видео/соцсети

Сегодня утром на Крымском мосту произошло возгорание цистерн с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей.



Между Крымом и Краснодарским краем после ЧП на мосту запустят суда для перевозки пассажиров.

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Маргарита Головатенко