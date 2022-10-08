Ущерб от ЧП на Крымском мосту оценивается в 200—500 млн рублей

Фото: фото очевидца/соцсети

Ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту оценивается в 200—500 млн рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

— У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется, — указали в союзе страховщиков.

Возгорание на мосту произошло сегодня утром. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. По факту ЧП возбудили уголовное дело.



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Маргарита Головатенко