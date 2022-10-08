Новости происшествий

11:39 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Ущерб от ЧП на Крымском мосту оценивается в 200—500 млн рублей

10:25, 08.10.2022
Ущерб от ЧП на Крымском мосту оценивается в 200—500 млн рублей
Фото: фото очевидца/соцсети

Ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту оценивается в 200—500 млн рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

— У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется, — указали в союзе страховщиков.

Возгорание на мосту произошло сегодня утром. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоЭкономикаФинансыБюджет

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также