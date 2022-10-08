К восстановлению Крымского моста приступят 8 октября

Фото: кадр видео/Следком России

Восстанавливать Крымский мост начнут в субботу, 8 октября, после окончания работы правоохранителей, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.



Сейчас на месте еще работают Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. По словам Аксенова, восстановительные работы будут вести «без бюрократии».

Как сообщили экстренные службы, к ликвидации ЧП на мосту привлекается группировка из 380 человек и 93 единиц техники.

Движение по непострадавшей части — двум полосам Крымского моста — сегодня возобновят после 16.00. До конца дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту.

Сегодня утром на Крымском мосту произошло возгорание цистерн с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей. Из-за взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли три человека.



Между Крымом и Краснодарским краем после ЧП на мосту запустят суда для перевозки пассажиров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко