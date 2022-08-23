Итоги дня: H&M снова в Казани, отмена приговора экс-главе «Татагропромбанка», Запад против «духа компромисса»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 23 августа:
- Верховный суд Татарстана отменил приговор экс-руководителю «Татагропромбанка» Алексею Федорову. Основания для такого решения на заседании не озвучивались. В июне Вахитовский суд Казани наказал Федорова тремя годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Банкира признали виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом 43,7 млн рублей, но без тяжких последствий.
- С 2018 года Татарстан выиграл 2,5 миллиарда рублей в конкурсах малых городов и исторических поселений, из которых 510 миллионов в этом году. Победителями стали 38 населенных пунктов республики. В этом году грант выиграли Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск.
- Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина презентовала общую концепцию реновации промышленной зоны на улице Портовой вблизи речного порта. Ее суть сводится к преобразованию портовой зоны Казани, где идет перевалка строительных грузов и зерна, в элитную жилую застройку с выходом на Волгу. Подробности — в материале «Реального времени».
- У татарстанского девелопера ООО «Спецзастройщик «ТСИ», который строит в Казани жилые комплексы «Родина», «Мечта», «Радужный-2», «Взлетный» и другие, сменился учредитель. Владельцы компании 8 лет скрывались за кипрским офшором Liderol Developments Limited, в апреле этого года записали фирму на ее директора Рустема Галеева, а в конце прошлой недели решили создать закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Девелопмент Инвест» для управления активами. Детали — в материале «Реального времени».
- Компания VK объявила, что приобретает 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выходит из состава участников «О2О Холдинг». Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений.
- Канада расширила санкции против России и ее граждан — под них попали 62 физлица, в том числе главы регионов страны. Так, в списке оказались глава Башкирии Радий Хабиров, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- В Казани презентовали программу празднования Дня республики и города. Планируется выступление популярных российских певцов — Клавы Коки, Вани Дмитриенко и группы Uma2rman, а также татарстанских артистов — Фирдуса Тямаева и Аиды Гарифуллиной. О том, что еще ждет жителей и гостей столицы Татарстана 30 августа — в материале «Реального времени».
- Комитет земельных и имущественных отношений Казани на основании одобрения сделки президентом Татарстана согласовал МУП «Водоканал» совершение крупной сделки по открытию в Ак Барс Банке возобновляемой кредитной линии. Сумма кредита — 400 миллионов рублей. Цель — финансирование текущей деятельности казанского предприятия.
- Магазины H&M вновь открылись в Казани, но пока только в двух торговых центрах — «Южном» и «Меге». Они продолжат работать до тех пор, пока все запасы товаров на складах предприятия не распродадут. Под вечер в магазины образовались огромные очереди.
- Татарстан получит грантовую поддержку от Ростуризма на создание туристических проектов в 2023 году. Он в числе 44 регионов России получит 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, а также национальных туристических маршрутов.
- Гражданку Украины Наталью Вовк, которая причастна к убийству журналистки Дарьи Дугиной, планируют объявить в розыск. СКР считает, что к происшествию причастны и другие лица. Сейчас они устанавливаются.
- На строительство моста через реку Каму в обход Нижнекамска и Набережных Челнов за все те же 23,8 млрд рублей объявили повторный конкурс. Предыдущий тендер, который выиграл единственный участник — российская ГК «Дороги и мосты» («ДиМ»), отменили. Заключение контракта с ней отказалась согласовывать ФАС.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Запад никогда не признает результаты референдумов по присоединению территорий Украины к России. «Фиктивные референдумы или другие попытки изменить государство или части украинской территории никогда не признаются», — заявил он. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу не проявлять «никакого духа компромисса» в отношениях с Россией.
Ключевые события 181-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобождено Комсомольское.
- Около Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Украинских военнослужащих выбили из Благодатовки и близлежащих населенных пунктов, сообщили в Минобороны России.
- По данным Минобороны России, наступление на Донецком направлении развивается успешно. Завершается освобождение Марьинки — свыше 75% под контролем союзных войск.
- Продолжается окружение группировки ВСУ около Авдеевки. В районе села Кодема с трех сторон блокировано элитное подразделение 214-го батальона «ОПФОР». Осуществляется планомерное его уничтожение. У Артемовска союзные силы вплотную продвинулись к Зайцево — важному узлу обороны города
- Минобороны России также отчиталось, что высокоточным оружием ВКС России у Славянска и Константиновки (ДНР) поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Ликвидировано до 200 националистов и 18 единиц военной техники.
- По данным Минобороны России, из-за больших потерь утратил боеспособность 2-й батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Его военнослужащие оставили занимаемые позиции и ушли в неизвестном направлении.
- За сутки поражены 12 пунктов управления ВСУ, уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, четыре хранилища топлива для военной техники, а также самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.
- В контрбатарейной борьбе подавлены три украинских взвода РСЗО «Град», четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях и две американские гаубицы М777. Российскими средствами ПВО сбит самолет СУ-27, шесть беспилотников. Перехвачены пятнадцать украинских реактивных снарядов системы залпового огня.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураБизнесКультураЭкономика Татарстан
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