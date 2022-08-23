VK приобретает Delivery Club и выходит из совместного предприятия со «Сбером»

Компания VK объявила о подписании обязывающих документов, согласно которым она получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг».



— Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях, — говорится в сообщении на сайте VK.

Отмечается, что в дальнейшем VK планирует передать Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости».

Примечание от редакции: О2О Холдинг» — это совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, которое оказывает услуги в области бухгалтерского учета.

Ранее стало известно, что «Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды Delivery Club. Сообщалось, что после закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится.

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Максим Кокунин