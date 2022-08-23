«Росавтодор» объявил повторный конкурс на строительство моста через Каму за 23,8 млрд рублей

Фото: эскизный проект строительства / rosavtodor.gov.ru

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», которое входит в структуру «Росавтодора», объявило повторный конкурс на строительство моста через реку Каму в обход Нижнекамска и Набережных Челнов за все те же 23,8 млрд рублей. Заявку на участие в торгах можно подать до 7 сентября, итоги подведут 12 сентября.



Мост через Каму длиной 1,3 км построят на первом из трех этапов (участков) обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. В первый этап входит участок трассы на правом берегу Камы. Строительство обхода началось со второго и третьего этапов, оба прошли госэкспертизу в октябре 2021 года и апреле 2022 года соответственно. Подряд на второй этап получило татарстанское ОАО «Алексеевскдорстрой» (цена контракта — 18,5 млрд рублей), на третий — ООО «Самаратрансстрой» (20,3 млрд рублей).

Напомним, в августе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась согласовать «Волго-Вятскуправтодору» заключение контракта на строительство в Татарстане моста через Каму. Указывалось, что в условиях закупки отсутствовали дополнительные требования, предъявляемые к участникам торгов на строительство уникальных объектов. Также в ведомстве посчитали незаконным требование к исполнителю предоставить на согласование не менее чем за 10 дней до начала строительства составы строительных смесей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Торги на строительство моста были признаны несостоявшимися. Контракт планировалось заключить с единственным участником — российской группой компаний «Дороги и мосты» («ДиМ»).

19 августа ведущий специалист отдела строительства и реконструкции госкомпании «Автодор» Константин Сорокин рассказал, что общая готовность строительства мостового перехода через Волгу на трассе М-12 составляет 23%. Планируемый срок сдачи — 2024 год.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко