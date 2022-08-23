Владельцы казанского застройщика ТСИ упаковали активы в закрытый фонд

ЗПИФ вместо офшора



Как стало известно «Реальному времени», у татарстанского девелопера ООО «Спецзастройщик «ТСИ», который строит в Казани жилые комплексы «Родина», «Мечта», «Радужный-2», «Взлетный» и другие, сменился учредитель. Владельцы компании восемь лет скрывались за кипрским офшором Liderol Developments Limited, в апреле этого года записали фирму на ее директора Рустема Галеева (выходца из «Ак Таш-Инвеста»), а в конце прошлой недели решили создать закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Девелопмент Инвест» для управления активами.

Новый ЗПИФ находится под управлением московской инвесткомпании «УК «Аурум Инвестмент». Последняя также занимается финансированием ряда девелоперских проектов в стране, в частности нового микрорайона Екатеринбурга от челябинских застройщиков «Флай Плэнинг» и «Икар».

Новая категория ЗПИФов — комбинированные — появилась в 2016 году, и с тех пор этот инструмент активно используется на финансовом рынке России. Среди его преимуществ — налоговые каникулы на прибыль, возможности реинвестирования прибыли в полном объеме, получение дивидендов до окончания проекта и защита активов от рейдерских атак и недружественных поглощений.

У компании «Спецзастройщик «ТСИ», которая строит в Казани жилые комплексы «Родина», «Мечта», «Радужный-2», «Взлетный», сменился учредитель. Фото: tsirt.ru

— Это удобная форма управления активами, которая в последнее время широко используется, и в этом нет ничего предосудительного. Дело не только в защите активов, это еще помогает оптимизировать налоги абсолютно законным способом. Если инвестор планирует реинвестировать доходы длительное время, не платя себе дивиденды, не выводя деньги из компании, то это оптимальный вариант. Потому что все время, пока средства реинвестируются, налог на прибыль не нужно платить. Он выплачивается только в момент вывода средств, — отметил директор Группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

«Средства долгое время не понадобятся, поэтому логично управлять всем через ЗПИФ»

Казанское ООО «Спецзастройщик «ТСИ» на рынке работает около 15 лет. Компания с уставным капиталом 157 млн рублей минувший год завершила с оборотом в 924,1 млн рублей и чистой прибылью в 500,4 млн рублей. Чистые активы оцениваются в 1,33 млрд рублей.

Минувшим летом ВТБ открыл компании кредитную линию в 6,3 млрд рублей на строительство ЖК «Мечта» из семи домов на ул. Аделя Кутуя. ТСИ стал правопреемником холдинга «Татстройинвест», который связывают с семьей российского вице-премьера Марата Хуснуллина. Сыну чиновника Альберту Хуснуллину принадлежит агентство недвижимости «ТСИ-Риэлт».

Говоря о новой форме управления активами в казанской девелоперской компании ТСИ, эксперты отмечают, что на решение собственников, возможно, повлиял запрет на вывод капиталов за рубеж. Поэтому все средства от прибыли будут реинвестированы в новые проекты в России:

— С Кипром раньше было соглашение об отсутствии двойного налогообложения, и доходы иностранных компаний на Кипре облагались гораздо меньшими налогами — это тоже оптимизировало налоговую нагрузку. Но вот, видимо, отказались от одного варианта и пришли к другому. Если бы это были лица иностранные, у них сейчас не было бы возможности вывести деньги. Но это российские лица, которым, может быть, нужны средства за границей, а выводить деньги сейчас нет возможности. Соответственно, все равно эти средства какое-то долгое время не понадобятся, поэтому вполне логично управлять всем через ЗПИФ.

— Девелопер реализует проекты и получает прибыль, но вместо того чтобы заплатить налоги на эту прибыль и вывести деньги, направляет эти средства в ЗПИФ, и фонд продолжает их реинвестировать в новые проекты, — пояснил Василий Танурков.



Василя Ширшова