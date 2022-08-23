Татарстан с 2018 года получил 2,5 млрд рублей на благоустройство малых городов и исторических поселений

Фото: Максим Платонов (архив)

С 2018 года Татарстан получил 2,5 миллиарда рублей в конкурсах малых городов и исторических поселений. Победителями стали 38 населенных пунктов, сообщила куратор программ развития городской среды в Татарстане фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина.

В этом году Татарстан получил 510 миллионов рублей. Победителями стали шесть из семи поданных республикой заявок — Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск. Они участвовали в конкурсе в предыдущие года, но не смогли выиграть.

Скриншот трансляции

Не удалось выиграть в этом году проекту Мамадыша. Его заявку подадут на конкурс еще раз.

Мамадыш. Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Напомним, после победы в конкурсе малых городов и исторических поселений в 2023—2024 годах в городах-победителях благоустроят новые общественные пространства. Какими после преображения будут Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».



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Татьяна Демина