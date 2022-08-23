Казанскому «Водоканалу» открыли возобновляемую кредитную линию на 400 миллионов рублей

Кредит выдается на два года

Как стало известно «Реальному времени», Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани на основании одобрения сделки президентом Татарстана Рустамом Миннихановым согласовал МУП «Водоканал» совершение крупной сделки по открытию в «Ак Барс» Банке возобновляемой кредитной линии. Сумма кредита — 400 миллионов рублей.

Цель кредита — финансирование текущей деятельности казанского предприятия. В скобках приписано, что речь идет о рефинансировании договора возобновляемой кредитной линии, открытого в «Ак Барс» Банке 21 августа 2020 года.

Кредит выдается на два года под ключевую ставку Банка России с надбавкой в 3% годовых. Дополнительные платежи по кредиту не предусмотрены.



Фото: kzn.ru/пресс-служба МУП «Водоканал»

«Водоканалу» нужно 65 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры

В начале июля заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова сообщила, что из 3 тыс. км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% — ветхие. Многие находятся в аварийном состоянии.



С 2010 года в столице Татарстана на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Общая потребность на восстановление инфраструктуры, по грубым оценкам, составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется около 40 миллиардов рублей.



Не хватает «Водоканалу» средств и на обеспечение водоснабжения городских поселков. Стоимость программы приоритетных мероприятий в 53 жилых массивах — 3,3 млрд рублей. У «Водоканала» таких денег нет, в мэрии — тоже, утверждает замруководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.



Между тем, как выяснило «Реальное время», «Водоканал» тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. Как подсчитало «Реальное время», с 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.



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Татьяна Демина