Магазины H&M вновь открылись в двух торговых центрах Казани

Сегодня утром в Казани была возобновлена работа магазинов одежды H&M в двух торговых центрах города — «Южный» и «Мега». Они будут работать до тех пор, пока все запасы товаров на складах предприятия не будут распроданы, рассказали «Реальному времени» представители ТЦ.

По их словам, в будущем также возможен вариант открытия магазинов H&M в других торговых центрах, например в ТЦ «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе.

Всего в столице Татарстана есть четыре магазина этой сети. Они расположены в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и KazanMall.

Фото: wikimedia.org

Напомним, шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) принял решение покинуть Россию 18 июля. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании.



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Максим Кокунин