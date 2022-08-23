Концерты, фестивали и пиротехническое шоу: культурная программа Дня города и республики в Казани

Клава Кока, Uma2rman и Фирдус Тямаев: от парка Тысячелетия до «Чаши»

Министерство культуры Татарстана и управление культуры исполкома Казани презентовали программу празднования Дня республики и города в Казани. Жителей и гостей города ожидает выступление популярных российских певцов — Клавы Коки, Вани Дмитриенко и группы Uma2rman, а также татарстанских артистов — Фирдуса Тямаева, Аиды Гарифуллиной и других.



«Реальное время» собрало главные события, которые пройдут в Казани 30 августа:

Ежегодное городское торжественное собрание в Казанской Ратуше, где пройдет чествование почетных граждан Казани.

С 11.00 до 13.00 — традиционный концерт на площади перед театром имени Галиаскара Камала.

Фото: realnoevremya.ru

С 13.00 до 14.00 — праздничное шествие участников республиканского конкурса «Уйнагыз, гармуннар! — Играй, гармонь!»— от сквера Тукая через подземный переход у метро оно направится к площади 1 Мая.

участников республиканского конкурса «Уйнагыз, гармуннар! — Играй, гармонь!»— от сквера Тукая через подземный переход у метро оно направится к площади 1 Мая. С 14.00 до 14.45 — флешмоб на площади 1 Мая с Фирдусом Тямаевым , который возглавит шествие гармонистов и «будет как можно больше завлекать в это шествие всех желающих». Ожидается более 1 тысячи участников — гармонисты из Татарстана и других регионов России.

Фото: realnoevremya.ru

С 11.00 до 22.00 — фестиваль IT-культуры TatFuture, который пройдет в парке Тысячелетия . Площадка выбрана для празднования Дня города и республики впервые. В концертной программе запланировано выступление певицы Клавы Коки.

. Площадка выбрана для празднования Дня города и республики впервые. В концертной программе запланировано выступление певицы Клавы Коки. С 11.00 до 16.00 — фестиваль профессий в Казанском кремле . Там же организуют литературный дворик и мастерские ремесел с участием училища имени Фешина.

Фото: realnoevremya.ru

С 14.00 до 15.0 0 — праздничный концерт на нижнем ярусе мечети «Кул-Шариф» — выступят детские и юношеские творческие коллективы.

— выступят детские и юношеские творческие коллективы. С 14.00 — на набережной озера Нижний Кабан начнется фестиваль национального костюма «Милли кием», а в Старо-Татарской слободе на пешеходной части ул.Каюма Насыри — фестиваль народного песенно-танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО «Казан сөлгесе» . Примут участие 500-600 певцов и танцоров. Там же будет представлен спектакль инклюзивной студии «Э-моция».

. Примут участие 500-600 певцов и танцоров. Там же будет представлен спектакль инклюзивной студии «Э-моция». С 15.00 — на казанском ипподроме стартует конно-спортивный праздник. Проведут скачки на приз президента Татарстана. Параллельно будет идти концертная программа и лотерея.

Фото: realnoevremya.ru

С 15.00 до позднего вечера - Tat Cult Fest , на площади перед Национальной библиотекой и в самом здании.

С 16.30 у центра семьи «Казан» стартует праздничный концерт , посвященный Дню города и республики



С 20.00 до 22.00 — оперный фестиваль «Казанская осень» на площади у Дворца Земледельцев . Выступят Государственный симфонический оркестр под руководством маэстро Александра Сладковского и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.

Фото: realnoevremya.ru

В 11.00 — в сквере на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина возле Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая откроют памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову



22.00 — праздничный салют под музыкальный аккомпанемент

Фото: Максим Платонов

Казань ожидает в гости главу Росмолодежи на фестиваль уличных культур

Программу мероприятий презентовала и заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Мустафина. Они сосредоточатся в парке «Сосновая роща».

С 10.00 до позднего вечера — в парке «Сосновая роща» проведут «Казанский киберпанк» , связанный с Годом цифровизации в Татарстане. Там выступят татарстанские и приглашенные музыканты. В программе — интерактивное шоу с ценными призами, поэтические, музыкальные и танцевальные батлы.

, связанный с Годом цифровизации в Татарстане. Там выступят татарстанские и приглашенные музыканты. В программе — интерактивное шоу с ценными призами, поэтические, музыкальные и танцевальные батлы. Также в «Сосновой рощи» пройдет Национальная спартакиада , где любой желающий сможет побороться в национальных видах спорта, в том числе в прыжках в мешках.

, где любой желающий сможет побороться в национальных видах спорта, в том числе в прыжках в мешках. Фестиваль «Мой дом — моя республика» также запланирован в «Сосновой роще». Там представят культуру русского, чувашского, татарстанского и других народов. Ожидается участие до 4 тысяч человек.

также запланирован в «Сосновой роще». Там представят культуру русского, чувашского, татарстанского и других народов. Ожидается участие до 4 тысяч человек. С 15.00 до 17.00 — «Кухня народов Татарстана» в «Сосновой роще».

в «Сосновой роще». С 25 по 28 августа пройдет фестиваль уличного искусства COMBOnation . Его должна посетить глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

. Его должна посетить глава Росмолодежи Ксения Разуваева. С 12.00 до 22.00 — фестиваль уличных культур в экстрим-парке «Урам» . Там пройдут спортивные и творческие мероприятия.

Фото: Максим Платонов (архив)

Концерт «Созвездие-Йолдызлык» , в котором примут участие все победители фестиваля «Наше время — Безнен заман».



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Татьяна Демина