Концерты, фестивали и пиротехническое шоу: культурная программа Дня города и республики в Казани
Клава Кока, Uma2rman и Фирдус Тямаев: от парка Тысячелетия до «Чаши»
Министерство культуры Татарстана и управление культуры исполкома Казани презентовали программу празднования Дня республики и города в Казани. Жителей и гостей города ожидает выступление популярных российских певцов — Клавы Коки, Вани Дмитриенко и группы Uma2rman, а также татарстанских артистов — Фирдуса Тямаева, Аиды Гарифуллиной и других.
«Реальное время» собрало главные события, которые пройдут в Казани 30 августа:
- Ежегодное городское торжественное собрание в Казанской Ратуше, где пройдет чествование почетных граждан Казани.
- С 11.00 до 13.00 — традиционный концерт на площади перед театром имени Галиаскара Камала.
- С 13.00 до 14.00 — праздничное шествие участников республиканского конкурса «Уйнагыз, гармуннар! — Играй, гармонь!»— от сквера Тукая через подземный переход у метро оно направится к площади 1 Мая.
- С 14.00 до 14.45 — флешмоб на площади 1 Мая с Фирдусом Тямаевым, который возглавит шествие гармонистов и «будет как можно больше завлекать в это шествие всех желающих». Ожидается более 1 тысячи участников — гармонисты из Татарстана и других регионов России.
- С 11.00 до 22.00 — фестиваль IT-культуры TatFuture, который пройдет в парке Тысячелетия. Площадка выбрана для празднования Дня города и республики впервые. В концертной программе запланировано выступление певицы Клавы Коки.
- С 11.00 до 16.00 — фестиваль профессий в Казанском кремле. Там же организуют литературный дворик и мастерские ремесел с участием училища имени Фешина.
- С 14.00 до 15.00 — праздничный концерт на нижнем ярусе мечети «Кул-Шариф» — выступят детские и юношеские творческие коллективы.
- С 14.00 — на набережной озера Нижний Кабан начнется фестиваль национального костюма «Милли кием», а в Старо-Татарской слободе на пешеходной части ул.Каюма Насыри — фестиваль народного песенно-танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО «Казан сөлгесе». Примут участие 500-600 певцов и танцоров. Там же будет представлен спектакль инклюзивной студии «Э-моция».
- С 15.00 — на казанском ипподроме стартует конно-спортивный праздник. Проведут скачки на приз президента Татарстана. Параллельно будет идти концертная программа и лотерея.
- С 15.00 до позднего вечера - Tat Cult Fest, на площади перед Национальной библиотекой и в самом здании. Выступят Yummy Music Band с новой вокалисткой Алиной Шарипжановой, покажут мультимедийную программу и перформансы, основанные на культурных символах Казани.
- С 16.30 у центра семьи «Казан» стартует праздничный концерт, посвященный Дню города и республики. Выступят Филюс Кагиров, группа Uma2rman и молодой исполнитель Ваня Дмитриенко.
- С 20.00 до 22.00 — оперный фестиваль «Казанская осень» на площади у Дворца Земледельцев. Выступят Государственный симфонический оркестр под руководством маэстро Александра Сладковского и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.
- В 11.00 — в сквере на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина возле Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая откроют памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову. Скульптор — народный художник России Андрей Ковальчук, архитектор — Герман Бакулин. Затем озвучат имена лауреатов Вагаповского фестиваля, которые представят концертную программу.
- 22.00 — праздничный салют под музыкальный аккомпанемент. «Лучшими точками просмотра станут набережная реки Казанки, причем от Кировской дамбы до моста «Миллениум». Если раньше мы приглашали от Ленинской, вернее, от Кремлевской дамбы, до моста «Миллениум», то теперь место просмотра расширяется, география расширяется, и это будет продолжительное пиротехническое шоу», — рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.
Казань ожидает в гости главу Росмолодежи на фестиваль уличных культур
Программу мероприятий презентовала и заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Мустафина. Они сосредоточатся в парке «Сосновая роща».
- С 10.00 до позднего вечера — в парке «Сосновая роща» проведут «Казанский киберпанк», связанный с Годом цифровизации в Татарстане. Там выступят татарстанские и приглашенные музыканты. В программе — интерактивное шоу с ценными призами, поэтические, музыкальные и танцевальные батлы.
- Также в «Сосновой рощи» пройдет Национальная спартакиада, где любой желающий сможет побороться в национальных видах спорта, в том числе в прыжках в мешках.
- Фестиваль «Мой дом — моя республика» также запланирован в «Сосновой роще». Там представят культуру русского, чувашского, татарстанского и других народов. Ожидается участие до 4 тысяч человек.
- С 15.00 до 17.00 — «Кухня народов Татарстана» в «Сосновой роще».
- С 25 по 28 августа пройдет фестиваль уличного искусства COMBOnation. Его должна посетить глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
- С 12.00 до 22.00 — фестиваль уличных культур в экстрим-парке «Урам» . Там пройдут спортивные и творческие мероприятия.
- Концерт «Созвездие-Йолдызлык», в котором примут участие все победители фестиваля «Наше время — Безнен заман».
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